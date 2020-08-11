Дамир Фаттахов рассказал о поводах, по которым звонят подростки на телефон доверия

Министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов на брифинге для журналистов рассказал, что на телефон доверия для подростков за полгода поступили более 18,5 тысячи звонков.



Чаще всего темами обращений становятся взаимоотношения со сверстниками, конфликты, ссоры с родителями, поиск друзей, переживания по поводу развода родителей. Далее идут проблемы в учебе, переживания из-за ЕГЭ. Больше половины обращений связаны с неразделенной любовью, и в этот момент очень важно, что подростки имеют возможность позвонить, выговориться, поговорить с кем-то, помимо друзей и родителей. Меньше 1% обращений — о жестоком обращении в школе, дома или на улице.



Для актуальной работы с родителями министерство создало телеграм-канал «Родителям о важном», где специалисты социально-психологических служб рассказывают родителям об актуальных явлениях и социальных течениях, о триггерах поведения подростков, на которые стоит обратить внимание. Это полезная информация для родителей, которая поможет построить им диалог со своими детьми. Фаттахов отметил, что и сам как отец внимательно прочитывает все, что публикуется в этом канале.

Отметим, что количество поступивших звонков в этом году на 21,4% больше, чем в прошлом.