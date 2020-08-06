В Татарстане во время ЕГЭ транслировалась каждая аудитория

Для проведения экзаменов в основные сроки в Татарстане функционировали 83 пункта с 1404 с онлайн-видеонаблюдением и 14 пунктов на дому с офлайн-видеонаблюдением. Об этом рассказал сегодня министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов.

На ЕГЭ работали более 7 тысяч педагогических работников. В зоне онлайн-видеонаблюдений на портале «Смотри ЕГЭ» транслировалась каждая аудитория.

В методрекомендациях Роспотребнадзора было 35 пунктов рекомендаций, все они были выполнены.

Ранее министр образования и науки РТ Рафис Бурганов подвел итоги ЕГЭ 2020 в республике.

