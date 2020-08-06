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Уставный капитал аэропорта «Бегишево» увеличился более чем на 100 миллионов рублей

10:36, 06.08.2020
Уставный капитал аэропорта «Бегишево» увеличился более чем на 100 миллионов рублей
Фото: realnoevremya.ru

Уставный капитал аэропорта «Бегишево» на основании решения единственного акционера увеличился на 112,3 миллиона рублей. Это следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

На 4 марта 2013 года он составлял 230,5 миллиона, на 4 августа 2020 года — 343 миллиона.

Аэропорт на 100% принадлежит ПАО «КАМАЗ».

Ранее Администрация гражданских аэропортов опубликовала тендер на реконструкцию аэропорта «Бегишево» (вторая очередь) в Нижнекамске. Начальная и максимальная цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ составила 638,8 миллиона рублей.

БизнесТранспорт Татарстан

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