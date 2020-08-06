Уставный капитал аэропорта «Бегишево» увеличился более чем на 100 миллионов рублей

Уставный капитал аэропорта «Бегишево» на основании решения единственного акционера увеличился на 112,3 миллиона рублей. Это следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

На 4 марта 2013 года он составлял 230,5 миллиона, на 4 августа 2020 года — 343 миллиона.

Аэропорт на 100% принадлежит ПАО «КАМАЗ».

Ранее Администрация гражданских аэропортов опубликовала тендер на реконструкцию аэропорта «Бегишево» (вторая очередь) в Нижнекамске. Начальная и максимальная цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ составила 638,8 миллиона рублей.

