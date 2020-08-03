В соборе Святой Софии в Турции развернули флаг «Талибана»

Сторонники запрещенного в России движения «Талибан» устроили акцию в соборе Святой Софии в Стамбуле. Они развернули свой флаг в храме и выкрикивали «Аллаху акбар».

Во время акции один из участников, глядя в камеру, поднял вверх указательный палец. Как утверждает греческое издание Vima Orthodoxias, данный жест характерен для исламских террористов.

По этому поводу высказался и британский эксперт по борьбе с исламским экстремизмом Нур Дахри. Он написал в своем «Твиттере»: «Активисты ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ, — прим. ред.) скоро также поднимут свой флаг».

10 июля Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о смене статуса «Айя-Софии» с мечети на музей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после этого подписал указ о превращении храма в мечеть. В тот же день из «Айя-Софии» прозвучал первый призыв на намаз.

24 июля впервые за 86 лет в храме состоялся пятничный намаз, который длился почти сутки. «Реальное время» рассказывало, как это было.