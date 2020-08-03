В Москве откроется фотовыставка, посвященная борьбе медиков с COVID-19

С 3 по 16 августа пройдет фотовыставка проекта RT «Эпидемия с Антоном Красовским», посмотреть ее можно будет на уличных стендах Гоголевского бульвара Москвы, она посвящена борьбе медиков с коронавирусной инфекцией в России. Об этом сообщается на сайте RT.

На выставке можно увидеть больше 30 фотографий, сделанных специальным фотокорреспондентом Максимом Авдеевым. По QR-коду, который размещен под каждым снимком, можно перейти к просмотру серий «Эпидемии».

Ранее канал RT выпустил новый эпизод проекта Антона Красовского «Эпидемия». Журналист снял документальный фильм о том, как российские власти вывозили россиян из-за рубежа.