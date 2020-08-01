Антон Красовский снял фильм о вывозе россиян из-за границы во время пандемии

Канал RT выпустил новый эпизод проекта Антона Красовского «Эпидемия». Журналист снял документальный фильм о том, как российские власти вывозили россиян из-за рубежа.

Красовский пообщался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и официальным представителем МИД Марией Захаровой.

Также фильм показывает, как один из последних российских вывозных рейсов собирает соотечественников по разным странам Африки.

Свои истории рассказали также те, кто застрял из-за COVID-19 в Колумбии, Шри-Ланке, Узбекистане, Непале и других странах.