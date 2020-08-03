Метшин о строительстве в центре: «Один блатной, второй еще блатнее»

100 лет назад родился феномен гособразования

Сегодня во время «делового понедельника» начальник Управления культуры Азат Абзалов рассказал, как проходит в Казани год под знаком 100-летия ТАССР.

Эту дату закрепили в топонимике новых объектов города. Отрезку Большого Казанского кольца в Приволжском районе присвоили название «Магистраль 100-летия ТАССР», одну из станций метро предложено назвать в честь 100-летия ТАССР.

В честь юбилея в Казани монтируют праздничное оформление и элементы благоустройства. Так, например, частью светодиодного шоу на Новый год стала символика 100-летия ТАССР рядом с городской елкой, которая заняла призовое место во Всероссийском рейтинге самых популярных новогодних символов.

Городские афишные конструкции украсили 72 тематических плаката, которые отражают вехи жизни республики. На 30 казанских автобусов нанесли юбилейную символику.

После ремонта к 100-летию республики открыли культурный центр «Сайдаш», дворец культуры им. Саид-Галеева в Дербышках. Идет капремонт культурного центра «Чулпан» и ДК железнодорожников.

Азат Абзалов рассказал, как проходит в Казани год под знаком 100-летия ТАССР. Фото kzn.ru

В рамках президентской программы в этом году построят футбольный и футбольно-регбийный манежи, возводят ФОК на улице Зорге в Приволжском районе. Строят пять школ, три из них сдадут в этом году, в том числе полилингвальную школу и комплекс «Адымнар».

К торжествам присоединились промпредприятия, предприниматели и общественники. В список легендарных входят торговые марки и бренды республики, с которыми связана ее история. Среди них «Казаньоргсинтез», Вертолетный завод, «Хлебозавод №3», танцевальный ансамбль «Казань», театр им. Камала. А в прошлом месяце стало известно, что Казань удостоится звания «Город трудовой доблести».

В Казани открыли бюст Герою Соцтруда Виталию Копылову, мемориальные доски Семену Коновалову и писателю Амирхану Еники. 17 памятников привели в порядок, а в парке Победы создали монумент советскому солдату — прообразом стал Гази Загитов, водрузивший знамя над Рейхстагом. На очереди — установка мемориальной доски создателю ракетно-космической техники Сергею Королеву.

В парке Победы создали монумент советскому солдату — прообразом стал Гази Загитов, водрузивший знамя над Рейхстагом. Фото kzn.ru

Школы №1, 3, 5, 15, 101 и 153 вскоре тоже вместе с городом отпразднуют 100-летний юбилей.

Более 150 мероприятий провели в этом году в формате онлайн. Город готовится к главному торжеству, которое планируется провести ко Дню республики.

— В 1920 году родился феномен полиэтнического гособразования в рамках страны. Это самая большая наша гордость, наше достояние. Мы веками жили на территории Поволжья, современного Татарстана, в добрососедстве, любви и дружбе, понимании, взаимоуважении живут десятки наций. И все считают Татарстан своим домом. Обязательно должны сохранить это и приумножить, передать нашим детям, и не просто передать, а подчеркивая, что это самое большое достояние нашей республики и города, — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

Как сохраняют объекты культурного наследия в Казани

В Казани 564 объекта культурного наследия. Из них 126 — федерального значения, а также 369 и 68 регионального и местного значения соответственно. О работе по их сохранению рассказала сегодня во время «делового понедельника» главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.



С 2015 года объекты местного значения вошли под контроль исполкома Казани.

Здание гостиницы «Коммерческие номера» по улице Баумана, 86 собственник ООО «Альтаир Престиж» предполагает использовать для коворкинга. Авторы проекта предложили цветовое решение фасада, близкое к подлинному и отличное от современного.

О работе по сохранению объектов культурного наследия рассказала Ильсияр Тухватуллина. Фото kzn.ru

Согласован проект противоаварийных работ в Макарьевской церкви по улице Большой в Адмиралтейской слободе.

Реставрация собора Казанской иконы Божией Матери с пещерным храмом началась в 2016 году. Верхний собор воссоздан, а в нижнем завершаются работы: храм расписывают, благоустраивают территорию.

Среди объектов регионального значения идут работы в городском саду «Черное озеро», там устанавливают павильоны и благоустраивают территорию, в том числе восстанавливают и Арку влюбленных.

Из объектов федерального значения — в этом году завершили работы в усадьбе Сандецкого на улице Карла Маркса. Отреставрировали кровлю, камины, лестницу, фасад, парковую зону.

В этом году завершили работы в усадьбе Сандецкого на улице Карла Маркса. Фото Максима Платонова

По поручению президента республики и под руководством мэра Казани началась разработка устойчивого развития исторического поселения столицы Татарстана, которую курирует помощник президента Олеся Балтусова, сообщила главный архитектор. В числе разработчиков — местные специалисты, а также представители НИИ Генплана Москвы.

После обоснования концепции, уже на втором этапе идет формирование пространственной модели развития Казани, дорабатывается зеленый каркас и транспортно-пешеходная схема. Планируют завершить окончательную модель к началу сентября.

— Личная поддержка президента республики на протяжении 10 лет нам очень важна. Поскольку, что называется, один блатной, второй еще блатнее. И выдержать натиск и не дать в погоне за прибылью развернуться высоткам в историческом центре — это большая работа всех наших коллег, межведомственной комиссии и нашего президента. Но мы хотели бы перейти от ручного управления к системной работе на основе нормативной базы. Этот документ на завершающей стадии. Это будет серьезный шаг вперед к инвестиционной привлекательности строительства города Казани, — отметил глава города.

Екатерина Аблаева