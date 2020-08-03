Метшин о строительстве в центре: «Один блатной, второй еще блатнее»
100 лет назад родился феномен гособразования
Сегодня во время «делового понедельника» начальник Управления культуры Азат Абзалов рассказал, как проходит в Казани год под знаком 100-летия ТАССР.
- Эту дату закрепили в топонимике новых объектов города. Отрезку Большого Казанского кольца в Приволжском районе присвоили название «Магистраль 100-летия ТАССР», одну из станций метро предложено назвать в честь 100-летия ТАССР.
- В честь юбилея в Казани монтируют праздничное оформление и элементы благоустройства. Так, например, частью светодиодного шоу на Новый год стала символика 100-летия ТАССР рядом с городской елкой, которая заняла призовое место во Всероссийском рейтинге самых популярных новогодних символов.
- Городские афишные конструкции украсили 72 тематических плаката, которые отражают вехи жизни республики. На 30 казанских автобусов нанесли юбилейную символику.
- После ремонта к 100-летию республики открыли культурный центр «Сайдаш», дворец культуры им. Саид-Галеева в Дербышках. Идет капремонт культурного центра «Чулпан» и ДК железнодорожников.
- В рамках президентской программы в этом году построят футбольный и футбольно-регбийный манежи, возводят ФОК на улице Зорге в Приволжском районе. Строят пять школ, три из них сдадут в этом году, в том числе полилингвальную школу и комплекс «Адымнар».
- К торжествам присоединились промпредприятия, предприниматели и общественники. В список легендарных входят торговые марки и бренды республики, с которыми связана ее история. Среди них «Казаньоргсинтез», Вертолетный завод, «Хлебозавод №3», танцевальный ансамбль «Казань», театр им. Камала. А в прошлом месяце стало известно, что Казань удостоится звания «Город трудовой доблести».
- В Казани открыли бюст Герою Соцтруда Виталию Копылову, мемориальные доски Семену Коновалову и писателю Амирхану Еники. 17 памятников привели в порядок, а в парке Победы создали монумент советскому солдату — прообразом стал Гази Загитов, водрузивший знамя над Рейхстагом. На очереди — установка мемориальной доски создателю ракетно-космической техники Сергею Королеву.
- Школы №1, 3, 5, 15, 101 и 153 вскоре тоже вместе с городом отпразднуют 100-летний юбилей.
- Более 150 мероприятий провели в этом году в формате онлайн. Город готовится к главному торжеству, которое планируется провести ко Дню республики.
— В 1920 году родился феномен полиэтнического гособразования в рамках страны. Это самая большая наша гордость, наше достояние. Мы веками жили на территории Поволжья, современного Татарстана, в добрососедстве, любви и дружбе, понимании, взаимоуважении живут десятки наций. И все считают Татарстан своим домом. Обязательно должны сохранить это и приумножить, передать нашим детям, и не просто передать, а подчеркивая, что это самое большое достояние нашей республики и города, — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.
Как сохраняют объекты культурного наследия в Казани
В Казани 564 объекта культурного наследия. Из них 126 — федерального значения, а также 369 и 68 регионального и местного значения соответственно. О работе по их сохранению рассказала сегодня во время «делового понедельника» главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.
С 2015 года объекты местного значения вошли под контроль исполкома Казани.
- Здание гостиницы «Коммерческие номера» по улице Баумана, 86 собственник ООО «Альтаир Престиж» предполагает использовать для коворкинга. Авторы проекта предложили цветовое решение фасада, близкое к подлинному и отличное от современного.
- Согласован проект противоаварийных работ в Макарьевской церкви по улице Большой в Адмиралтейской слободе.
- Реставрация собора Казанской иконы Божией Матери с пещерным храмом началась в 2016 году. Верхний собор воссоздан, а в нижнем завершаются работы: храм расписывают, благоустраивают территорию.
- Среди объектов регионального значения идут работы в городском саду «Черное озеро», там устанавливают павильоны и благоустраивают территорию, в том числе восстанавливают и Арку влюбленных.
- Из объектов федерального значения — в этом году завершили работы в усадьбе Сандецкого на улице Карла Маркса. Отреставрировали кровлю, камины, лестницу, фасад, парковую зону.
По поручению президента республики и под руководством мэра Казани началась разработка устойчивого развития исторического поселения столицы Татарстана, которую курирует помощник президента Олеся Балтусова, сообщила главный архитектор. В числе разработчиков — местные специалисты, а также представители НИИ Генплана Москвы.
После обоснования концепции, уже на втором этапе идет формирование пространственной модели развития Казани, дорабатывается зеленый каркас и транспортно-пешеходная схема. Планируют завершить окончательную модель к началу сентября.
— Личная поддержка президента республики на протяжении 10 лет нам очень важна. Поскольку, что называется, один блатной, второй еще блатнее. И выдержать натиск и не дать в погоне за прибылью развернуться высоткам в историческом центре — это большая работа всех наших коллег, межведомственной комиссии и нашего президента. Но мы хотели бы перейти от ручного управления к системной работе на основе нормативной базы. Этот документ на завершающей стадии. Это будет серьезный шаг вперед к инвестиционной привлекательности строительства города Казани, — отметил глава города.
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