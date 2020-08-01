В соцсетях распространяется ролик «Подпольный Сабантуй» в стиле Наливкина

Фото: скриншот видео

Видео под названием «Громкое задержание организаторов подпольного Сабантуя» появилось на YouTube-канале Tatarstan News еще 3 недели назад. Однако в последние дни оно стало активно распространяться по различным татарским пабликам.

Ролик представляет собой пародию на сюжеты оперативной съемки от МВД. В нем актер, играющий представителя полиции, с серьезным лицом рассказывает о задержании банды праздновавшей Сабантуй в подвальном помещении.

«Все вы знаете, что Сабантуй в этом году в Татарстане под запретом и праздник проходит в онлайн формате. Сотрудники МВД по РТ задержали группу людей, которые организовывали нелегальные Сабантуи», — говорится в описании ролика.

Видео по стилю напоминает репортажи знаменитого Виталия Наливкина из Уссурийска. На дальнем Востоке группа творчески настроенных журналистов создала пародийный проект, в котором главным персонажем стал воображаемый депутат местного горсовета. Скетчи с Наливкиным копировали стиль отчетных сюжетов провинциальных телеканалов о деятельности местных властей. Канал стал набирать популярность, и после ролика о раскрытии «оборотня в погонах» актера, исполняющего роль депутата, задержали. Эта история прогремела на всю страну и принесла еще больше подписчиков проекту.