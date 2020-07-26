Стела военно-морского флота в Алькеевском районе и цикл историй о Бавлинском: обновления в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 26 июля

Глава Алькеевского района Татарстана Александр Никошин рассказал о торжественном открытии стелы военно-морского флота в селе Базарные Матаки. «От всей души поздравляю военных моряков и ветеранов! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и трудовых достижений на благо Отечества!» — написал Никошин.

Глава Арского района РТ Ильшат Нуриев также поздравил с днем военно-морского флота всех причастных к празднику. В конце видеопоздравления появилась подборка фотографий Нуриева — в молодости он тоже отслужил в ВМФ.

Руководитель Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин выложил на своей странице видеообзор «Моя малая Родина», который подготовил режиссер народного коллектива детско-юношеской театральной студии «Нур» Венер Хайбрахманов. Судя по смайликам, которые оставили подписчики в комментариях, познавательным видео они остались довольны.

Руководитель Балтасинского района Рамиль Нутфуллин посетил сегодня поля предприятия «Кызыл юл».

Татьяна Леухина