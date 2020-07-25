Mercedes-Benz представит новую модель

Немецкая компания Mercedes-Benz выпустит новое четырехдверное купе CLE-класса.

Представить новый автомобиль планируется в 2023 году. Машина будет выпускаться с задним и полным приводом. У модели будет гибридная силовая установка, состоящую из двухлитрового турбодизельного двигателя и электромотора.

Помимо четырехдверного купе модель CLE-класса будет выпускаться в кузовах купе, кабриолет и универсал, пишет издание Motor1.

В Набережных Челнах осенью этого года стартует серийное производство тягача Mercedes-Benz Actros экологического класса Евро-6. Сейчас Mercedes Actros проходит сертификационные процедуры, которые завершатся в августе.

