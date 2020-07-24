В Минздраве РФ ждут полного снятия ограничений в феврале 2021 года

В Минздраве заявили, что ограничения, связанные с коронавирусом, планируют полностью снять к февралю. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко.

«Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной, привычной нашей жизни», — цитирует Мурашко «РИА Новости».



Ранее Мурашко уже прогнозировал возвращение к обычной жизни не раньше февраля.