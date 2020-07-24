Игрок «Рубина» Денис Макаров признан игроком-открытием в ФНЛ

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров признан игроком-открытием прошедшего сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Награда досталась футболисту казанского клуба за хорошее выступление в составе нижнекамского «Нефтехимика», где он играл в первой части сезона-2019/20. По итогам чемпионата ФНЛ нижнекамцы заняли пятое место в турнирной таблице.

Выступая за «Нефтехимик» футболист забил 11 голов в 20 матчах и долгое время лидировал в списке лучших бомбардиров лиги.

Напомним, Макаров перешел в «Рубин» в декабре 2019 года. После возобновления сезона в РПЛ хавбек казанцев отметился двумя победными голами в ворота «Краснодара» (1:0) и «Оренбурга» (1:0). Всего полузащитник провел в чемпионате России 9 матчей и забил 2 мяча.