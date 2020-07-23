Генич сообщил об интересе «Спартака» к Кварацхелии

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил об интересе московского «Спартака» к полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии.

«Я хоть и не инсайдер, но достаточно надежный источник говорит, что Джикия вчера «обрабатывал» Хвичу по поводу перехода в «Спартак». Тот, разумеется, отправил к руководству, но вроде как сам не против. Хороший был бы трансфер?» — написал Генич в «Твиттере».

Я хоть и не инсайдер, но достаточно надежный источник говорит, что Джикия вчера «обрабатывал» Хвичу по поводу перехода в Спартак Тот, разумеется, отправил к руководству, но вроде как сам не против. Хороший был бы трансфер? — Константин Генич (@GenichK) July 23, 2020

Напомним, до этого сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны «Краснодара».

Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что казанский клуб намерен сохранить своих лидеров. Накануне Кварацхелия стал лучшим игроком казанцев в игре против «Спартака» (1:2). Подробнее об итогах матча 30-го тура можно почитать в материале «Реального времени».