В Татарстане открыли горячую линию по вопросам поступления в колледжи и техникумы

В Министерстве образования и науки Татарстана открыли горячую линию по вопросам поступления в профессиональные образовательные организации республики.

Узнать всю интересующую информацию по поводу поступления в колледжи и техникумы республики можно по телефонам: +7(843) 294-95-83, +7(843) 294-95-35.

На вопросы татарстанцев ответят специалисты отдела развития среднего профессионального образования.

Отметим, что в Татарстане уже стартовала приемная кампания в колледжи и техникумы по основным профессиональным образовательным программам. Прием документов для поступления в образовательные организации продлится до 15 августа, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее в Татарстане заработала горячая линия по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

