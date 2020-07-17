Следком заподозрил менеджеров «Интехбанка» в растрате и злоупотреблениях на 6 млрд рублей

Новое уголовное дело о преступлениях в «Интехбанке» возбудили в Следкоме по РТ. Неустановленных должностных лиц кредитного учреждения подозревают по четырем составам преступлений — растрата, злоупотребление полномочиями, преднамеренное банкротство и фальсификация финансовой отчетности.



Предварительный ущерб от действий неустановленных банкиров следователи оценивают в 6 млрд рублей с лишним, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.

По версии следствия, ухудшение финансового положения банка произошло в результате перечисления денежных средств техническим компаниям, выкупа векселей технических компаний, а также снятия ликвидных залогов по технической задолженности заемщиков. Незаконные действия неустановленных должностных лиц «Интехбанка» в 2015—2016 годах привели к отзыву лицензии весной 2017 года, полагают силовики.

Расследованием занимаются сотрудники 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. Тот же отдел ранее возбудил новое дело о преступлениях в «Татфондбанке» с ущербом 41,2 млрд рублей.

Первое дело топ-менеджеров «Интеха» на 874 млн суд прекратил за сроком давности.