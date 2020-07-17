В Татарстане зафиксировали новую смерть от коронавируса

В Татарстане зафиксировали 27-ю смерть от коронавируса — 15 июля скончался житель Казани 1961 года рождения. Об этом сообщили в оперштабе.

11 июля он был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе больницы №7 Казани с коронавирусом, осложненным внебольничной двухсторонней пневмонией средней тяжести. Через три дня состояние пациента резко ухудшилось, его перевели в отделение реанимации и подключили к аппарату ИВЛ. 15 июля произошла остановка сердечной деятельности.



За последние сутки в Татарстане подтвердился 31 новый случай COVID-19, 38 выздоровели. Таим образом, в Татарстане зарегистрировано 5 157 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 4 017 человек.