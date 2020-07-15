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Сегодня в Татарстане ожидается жара до +37, гроза и град

05:42, 15.07.2020
Сегодня в Татарстане ожидается жара до +37, гроза и град
Фото: Гидрометцентр РТ

В Казани сегодня снова будет жара. Воздух прогреется до +37 градусов.

Как сообщают синоптики, утром температура воздуха составит +21..+26 градусов. Днем температура воздуха будет в диапазоне +29..+34, на востоке республики +32..+37 градусов.

Местами пройдет гроза, локально град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с; ночью локально при грозе шквалистые усиления до 23 м/c, передает Гидрометцентр РТ.

Общество Татарстан
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