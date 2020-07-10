Срок приема заявок на FoodTech-акселератор продлен до 19 июля

В Татарстане до 19 июля продлили прием заявок на участие в FoodTech-акселераторе ИТ-решений в сфере производства, доставки и приготовления еды. К участию приглашаются стартапы со всей России. Финалист получит до 10 миллионов рублей на развитие и запуск проекта в республике.

«На данный момент мы получили более 50 полноценно раскрытых заявок, большая их часть уже обработана, с конкурсантами проведен заочный отбор, есть очень интересные проекты, и каждый день поступают новые, но мы с организаторами решили продлить сроки подачи заявок, чтобы посмотреть большее число претендентов и допустить в финал наиболее достойных», — рассказывает директор по инновациям Ак Барс Банка Дамир Галиев.

Организаторами акселератора выступают Ак Барс Банк, Министерство экономики Республики Татарстан, Ассоциация рестораторов и отельеров и ГАУ «ИТ-Парк». Акселератор направлен на то, чтобы вывести сферу общественного питания на новый технологический уровень, который в том числе позволит повысить операционную эффективность.



«В состав жюри акселератора вошел директор по развитию продуктов Национальной системы платежных карт Павел Рябый, — прокомментировал заместитель председателя правления Ак Барс Банка Мераб Гогичаты. — Это отличная новость для конкурсантов, так как финалисты получат возможность предложить свои решения для интеграции с сервисами Системы быстрых платежей, что позволит экономить на эквайринге, то есть снижать затраты».



К участию в отборе приглашаются проекты в сфере:

— упаковки и доставки готовой еды;

— оптимизации закупок продукции для ресторанов;

— продвижения и лояльности для ресторанов;

— омниканального бронирования столов и заказа еды/продуктов;

— агрегации заказов/исполнителей/контрагентов;

— нишевых маркетинговых решений.



Авторы проектов смогут предложить свои решения для более 5 000 организаций в сфере общественного питания Татарстана. При этом они получат технологическую экспертизу и информационную поддержку в продвижении проекта от Ак Барс Банка и Ак Барс Цифровые Технологии.



В финал после публичной презентации будут отобраны не более семи проектов. Лучший получит до 10 млн рублей в партнерской форме на проверку гипотез, интеграции и доработки. Победитель сможет запустить масштабный проект на территории Татарстана совместно с Ак Барс Банком, Министерством экономики РТ и Ассоциацией рестораторов РТ.



Другие финалисты получат возможность реализовать пилотные проекты в рамках уже действующей акселерационной программы Ak Bars StartupLab, в рамках которой банк предоставляет ресурсы, экспертную поддержку и интеграцию с собственной инфраструктурой.

Партнерский материал