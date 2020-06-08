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В Казани возбудили дело о нападении на полицейского

19:54, 08.06.2020
В Казани возбудили дело о нападении на полицейского
Фото: realnoevremya.ru

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Казани по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, вчера вечером у одного из домов по улице Батыршина четверо мужчин распивали спиртные напитки, на место прибыли полицейские. На сделанное стражам порядка замечание злоумышленник набросился на одного из них с кулаками.

В результате второй сотрудник полиции произвел предупредительный выстрел в воздух, а когда это не возымело действия, несколько раз выстрелил по ногам злоумышленника. В настоящее время подозреваемый, а также полицейский, у которого диагностирован перелом носа, госпитализированы.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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