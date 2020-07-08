Пожарные потушили горящий ТЦ в Альметьевске

В татарстанском главке МЧС отчитались о ликвидации пожара в альметьевском торговом центре «Панорама». Потушить огонь удалось к 15.38.

По данным пресс-службы ведомства, из ТЦ самостоятельно эвакуировались 45 человек. К тушению пожара привлекались 90 человек.

Площадь пожара на фасаде составила около 50 кв. м.

Напомним, около 15.00 начался пожар в ТЦ «Панорама». Прокуратура уже начала проверку.