Пожарные потушили горящий ТЦ в Альметьевске
В татарстанском главке МЧС отчитались о ликвидации пожара в альметьевском торговом центре «Панорама». Потушить огонь удалось к 15.38.
По данным пресс-службы ведомства, из ТЦ самостоятельно эвакуировались 45 человек. К тушению пожара привлекались 90 человек.
Площадь пожара на фасаде составила около 50 кв. м.
Напомним, около 15.00 начался пожар в ТЦ «Панорама». Прокуратура уже начала проверку.Происшествия Татарстан
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