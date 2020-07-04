В Татарстане ожидается гроза и до +32°С

В субботу, 4 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха днем прогнозируется в пределах 27—32 градусов жары. В Казани она составит от +28°С до +30°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от +27°С до +29°С.