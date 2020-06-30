В России представили еще одного голосового помощника

ПАО «МТС» разработало голосового помощника по имени «Марвин».

Он стал доступен на смартфонах IOS и Android, в приложении «МТС Марвин» и для портативных «умных» колонок компании.

Голосовой помощник «Марвин» умеет включать музыку, аудиокниги, помогает планировать расписание на день, узнавать последние новости, курсы валют, управлять устройствами нового дома.

В ближайшее время планируется расширить список функций возможностей голосовых вызовов на номера любых абонентов сотовой связи, интеграцию с ТВ-приставками, новыми датчиками системы «умного» дома и еще целым рядом сервисов и устройств, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МТС.

Ранее в России создали программу-робота, который сможет совершать исходящий обзвон и принимать звонки сам, без участия оператора.



Голосовой помощник — это сервис, созданный на основе искусственного интеллекта, который распознает человеческую речь и способен выполнить определенное действие в ответ на голосовую команду. Наибольшей популярностью среди голосовых помощников пользуются Siri, GoogleAssistant, «Яндекс.Алиса» и другие.