В России запустил голосового помощника для бизнеса, который сам будет обзванивать клиентов

Оператор связи «МегаФон» запустил новое облачное решение «Интеллектуальная обработка вызовов». Решение представляет собой программу-робота, который сможет совершать исходящий обзвон и принимать звонки сам, без участия оператора

В компании заявили, что диалог с голосовым помощников практически не отличается от беседы с живым человеком. «Речь робота естественна, он может поддержать разговор любого уровня сложности и длительности, умеет делать паузы, когда это необходимо», — рассказал Олег Алексеев, руководитель по интеллектуальным продуктам для корпоративного бизнеса «МегаФона».

Аксеев добавил, что робот может работать и в нетиповыми сценариями, а обучается за две — четыре недели.