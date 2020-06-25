Ринат Билялетдинов: «Без хорошего физрука сегодня никак»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал расставание московского ЦСКА с испанским специалистом по физической подготовке Паулино Гранеро.

«Удивительно, что в ЦСКА не стали дальше работать с Гранеро. Физподготовка — важнейший компонент работы. Что бы ни говорили любители тренировок «через мяч», нужно уметь играть и без мяча. Без хорошего тренера по ОФП, без хорошего физрука сегодня никак. Хотя эксперты, кричащие с дивана, стараются уколоть, называя тренера физруком. Но без физрука ты ничего не сделаешь», — сказал Билялетдинов.

В первом матче после возобновления Российской Премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА у себя дома крупно уступил питерскому «Зениту» (0:4). За месяц до этой встречи армейцы расстались с тренером по физподготовке Гранеро. В апреле испанец предположил, что футболисты московского клуба массово переболели коронавирусом еще на февральском сборе в Испании.

После ухода из ЦСКА испанский специалист продолжит на постоянной основе работать со сборной России, где он входит в тренерский штаб Станислава Черчесова.

Напомним, Билялетдинов пришел в «Рубин» зимой 2014 года, сменив на посту главного тренера клуба Курбана Бердыева. Сейчас тренер работает в клубе ПФЛ «Олимп-Долгопрудный».

