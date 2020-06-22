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Прокуратура Татарстана проводит проверку после публикации фото детей на крыше многоэтажки

12:37, 22.06.2020 2
Прокуратура Татарстана проводит проверку после публикации фото детей на крыше многоэтажки
Фото: соцети

Прокуратура РТ проводит проверку после публикации в соцсетях информации о детях на крыше многоквартирного дома. Об этом «Реальному времени» сообщили в ведомстве.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, проверка проводится по поручению прокурора РТ Илдуса Нафикова.

Ранее в соцсетях появились кадры, как на крыше казанской многоэтажки дети сидят, свесив ноги. Инцидент произошел на улице Четаева, 43.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:00
    Почему вы все время Татарстан шифруете под словом "РТ"? Хоть раз бы написали "Татарстан" или "Казань". Мы-то в Казани ладно, понимаем, что имеется в виду. А вот москвичи будут еще соображать, в какой Туве прокурор начал проверку.
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  • Анонимно 13:01
    Спасибо, что хоть в названии новости поставили "Татарстан"
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