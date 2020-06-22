Прокуратура Татарстана проводит проверку после публикации фото детей на крыше многоэтажки

Фото: соцети

Прокуратура РТ проводит проверку после публикации в соцсетях информации о детях на крыше многоквартирного дома. Об этом «Реальному времени» сообщили в ведомстве.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, проверка проводится по поручению прокурора РТ Илдуса Нафикова.



Ранее в соцсетях появились кадры, как на крыше казанской многоэтажки дети сидят, свесив ноги. Инцидент произошел на улице Четаева, 43.

