Инспекторы Минэкологии РТ проводят рейды на реках Татарстана

Инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана проводят проверки на реках республики и пресекают движение и стоянку машин в границах водоохранных зон. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Так, в рамках рейда на реке Стерля в Азнакаевском районе инспекторы Приикского территориального управления Минэкологии РТ выявили 20 нарушений. Часть нарушителей уже привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.8.42 КоАП РФ «Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности», в отношении остальных — ведется административное расследование.

В Минэкологии напоминают, что ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности: до 10 км — в размере 50 м; от 10 до 50 км — в размере 100 м; от 50 км и более — в размере 200 м.