В Арске врача-нарколога оштрафовали за получение взятки

В Арске врач-нарколог предстал перед судом за получение взятки.



По версии следствия, врач-психиатр-нарколог Арской центральной больницы получил от жителя Арского района взятку в размере 20 тыс. рублей.



В обмен на это врач обещал снять гражданина с наркологического учета, где тот должен был состоять до конца 2021 года.

18 июня Арский районный суд признал врача виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщает «Арск-Информ».



Ранее сотрудники экономической полиции МВД РТ поймали на получении 3,6 млн рублей в центре Казани директора челнинской фирмы «Газтеплолюкс» Айзата Хусаинова. По версии следствия, деньги предназначались для последующей передачи в качестве взятки за согласование вопроса о присоединении к газовым сетям.