В пятницу сотрудники ГИБДД проведут сразу две проверки в Казани

В пятницу, 19 июня, сотрудники ГИБДД проведут сразу две проверки на дорогах Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по столице Татарстана.

С 9.00 до 12.00 пройдут массовые проверки автобусов, осуществляющих регулярные или по заказу пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам.

Особое внимание сотрудники ГИБДД обратят на тех, кто не соблюдает правила перевозки пассажиров, управляет транспортными средствами без соответствующих документов, а также управляет автобусами с техническими неисправностями.

С 20.00 до 22.00 часов пройдет мероприятие по выявлению латентных нарушений правил дорожного движения. Под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД окажутся лица, неоднократно привлекавшиеся ранее к административной ответственности, не соблюдающие правил перевозки детей, управляющие автомобилями без водительского удостоверения, в состоянии опьянения, а также те, кто внес недопустимые изменения в конструкцию транспортного средства.