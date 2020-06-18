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В Татарстане температура опустится до +24°С

05:27, 18.06.2020
В Татарстане температура опустится до +24°С
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 18 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Утром возможны грозы, днем — без осадков.

Ветер северо-восточный умеренный, при грозах кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура составит от +19°С до +24°С. В Казани воздух прогреется до отметки в 19—22 градуса тепла. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться в от +20°С до +22°С.

Общество Татарстан
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