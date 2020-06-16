Ильдус Зарипов примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»
19 июня в 14.30 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Ильдус Зарипов, руководитель Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района.
Тезисы к обсуждению:
- Последствия пандемии для района, шаги по поддержке бизнеса и пострадавших отраслей.
- Работа промышленных парков, реализация инвестиционных проектов, программа «Наш двор».
- О тренде переезда из столицы республики в Лаишевский район.
- Режим работы пляжа «Камское море» и популярность поселка «Семрук» после выхода сериала.
- Сельское хозяйство. Сильные стороны района. Как пройдет День поля?
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