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Ильдус Зарипов примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

16:13, 16.06.2020 Мероприятие:  Online-конференция с руководителем Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района Ильдусом Зариповым
Ильдус Зарипов примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

19 июня в 14.30 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Ильдус Зарипов, руководитель Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района.

Тезисы к обсуждению:

  • Последствия пандемии для района, шаги по поддержке бизнеса и пострадавших отраслей.
  • Работа промышленных парков, реализация инвестиционных проектов, программа «Наш двор».
  • О тренде переезда из столицы республики в Лаишевский район.
  • Режим работы пляжа «Камское море» и популярность поселка «Семрук» после выхода сериала.
  • Сельское хозяйство. Сильные стороны района. Как пройдет День поля?

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МероприятияOnline-конференции
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