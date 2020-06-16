В торговых центрах «Эссен» в Казани и Набережных Челнах появятся гипермаркеты «Перекресток»

Фото: Пресс-служба «Эссен Продакшн АГ»

«Эссен Девелопмент» — департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ» — расширяет сотрудничество с X5 Retail Group. Подписаны договоры об открытии трех супермаркетов «Перекресток» в торговых центрах «Эссен» в Набережных Челнах и в Казани. Появление «Перекрестков» позволит не только увеличить посещаемость торговых центров, но и привлечет в них новых арендаторов. Положительным фактором для них станет значительное увеличение покупательского траффика.

«Перекресток» — это федеральная сеть супермаркетов, которая насчитывает порядка 850 магазинов. На территории РФ сеть начала работать в 1995 году. На прилавки супермаркетов «Перекресток» выкладываются до 15 000 наименований различных товаров. На полках представлены не только продукты повседневного спроса, но и деликатесы. Ассортимент магазинов регулярно обновляется, качество товаров строго контролируется, ведется мониторинг покупательского спроса и лояльности.

В Набережных Челнах в ближайшее время планируется открытие двух супермаркетов. «Перекресток» откроется в торговом центре на улице Вахитова, 16А, он займет более 1,7 тыс. м2. Открытие магазина запланировано на конец июля. На начало августа запланировано открытие еще одного «Перекрестка» в торговом центре «Эссен» в Набережных Челнах на улице Набережная Г. Тукая, 2. Площадь арендуемого помещения в нем составит около 2,4 тыс. м2. В Казани «Перекресток» откроется в торговом центре на улице Кул Гали, 9А. Арендуемая площадь составит 2,3 тыс. м2, а открытие запланировано на конец июля. Новые магазины будут обеспечивать распределительные центры, расположенные в Самарской, Нижегородской, а также Московской областях.

Елена Стрюкова MRICS — директор по девелопменту и эксплуатации Департамента коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ»:

«Подписание договоров аренды с супермаркетами «Перекресток» — логичный шаг в работе по реконцепции торговых центров компании «Эссен Продакшн» и важное для нас событие. Продуктовые супермаркеты традиционно являются якорными арендаторами в торговых центрах, задают тон. Другим арендаторам будет легче отыскать своего покупателя или клиента по соседству с крупным, аккумулирующим потребительский трафик ретейлером; рядом с таким игроком всегда найдутся желающие арендовать помещение. Мы рады продолжить наше сотрудничество с компанией X5 Retail Group, и, возможно, по другим объектам тоже будут инициированы переговоры, свободные помещения в некоторых торговых центрах компании «Эссен Девелопмент» еще есть.

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