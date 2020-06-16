В торговых центрах «Эссен» в Казани и Набережных Челнах появятся гипермаркеты «Перекресток»
«Эссен Девелопмент» — департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ» — расширяет сотрудничество с X5 Retail Group. Подписаны договоры об открытии трех супермаркетов «Перекресток» в торговых центрах «Эссен» в Набережных Челнах и в Казани. Появление «Перекрестков» позволит не только увеличить посещаемость торговых центров, но и привлечет в них новых арендаторов. Положительным фактором для них станет значительное увеличение покупательского траффика.
«Перекресток» — это федеральная сеть супермаркетов, которая насчитывает порядка 850 магазинов. На территории РФ сеть начала работать в 1995 году. На прилавки супермаркетов «Перекресток» выкладываются до 15 000 наименований различных товаров. На полках представлены не только продукты повседневного спроса, но и деликатесы. Ассортимент магазинов регулярно обновляется, качество товаров строго контролируется, ведется мониторинг покупательского спроса и лояльности.
В Набережных Челнах в ближайшее время планируется открытие двух супермаркетов. «Перекресток» откроется в торговом центре на улице Вахитова, 16А, он займет более 1,7 тыс. м2. Открытие магазина запланировано на конец июля. На начало августа запланировано открытие еще одного «Перекрестка» в торговом центре «Эссен» в Набережных Челнах на улице Набережная Г. Тукая, 2. Площадь арендуемого помещения в нем составит около 2,4 тыс. м2. В Казани «Перекресток» откроется в торговом центре на улице Кул Гали, 9А. Арендуемая площадь составит 2,3 тыс. м2, а открытие запланировано на конец июля. Новые магазины будут обеспечивать распределительные центры, расположенные в Самарской, Нижегородской, а также Московской областях.
Елена Стрюкова MRICS — директор по девелопменту и эксплуатации Департамента коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ»:
«Подписание договоров аренды с супермаркетами «Перекресток» — логичный шаг в работе по реконцепции торговых центров компании «Эссен Продакшн» и важное для нас событие. Продуктовые супермаркеты традиционно являются якорными арендаторами в торговых центрах, задают тон. Другим арендаторам будет легче отыскать своего покупателя или клиента по соседству с крупным, аккумулирующим потребительский трафик ретейлером; рядом с таким игроком всегда найдутся желающие арендовать помещение. Мы рады продолжить наше сотрудничество с компанией X5 Retail Group, и, возможно, по другим объектам тоже будут инициированы переговоры, свободные помещения в некоторых торговых центрах компании «Эссен Девелопмент» еще есть.
Справка
«Эссен Девелопмент» — Департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», более 16 лет занимается девелоперской деятельностью, специализируется на работе с семейными торговыми центрами в малых городах Российской Федерации.
За это время компания установила деловые связи с крупнейшими федеральными и региональными арендаторами — «Детский мир», Decathlon, «Спортмастер», «Бургер Кинг», H&M, Adidas, Х5 Retail Group, «МВидео», «Магнит» и другими.
Торговые центры компании построены в Татарстане, Башкортостане, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Кировской области — 40 торговых центров «Эссен» в 27 городах России. В собственности компании «Эссен Девелопмент» находится более 300 000 м2 общей площади торговых центров.
Компания расширяет список городов присутствия — строящиеся объекты расположены в г. Белебей, административном центре Туймазы республики Башкортостан.
Директор «Эссен Девелопмент» — Департамента коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ» Елена Николаевна Стрюкова MRICS.
X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA+) — ведущая продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток» и гипермаркетами под брендом «Карусель».
На 31 марта 2020 г. под управлением Компании находились 16 658 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 15 739 магазинов «Пятерочка», 846 супермаркетов «Перекресток» и 73 гипермаркета «Карусель». Под управлением Компании находится 42 распределительных центра и 4 098 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации
За 2019 г. выручка Компании составила 1 734 347 млн руб. (26 791 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA по МСБУ (IAS) 17 составил 127 380 млн руб. (1 968 млн долл. США), а чистая прибыль по МСБУ (IAS) 17 составила 28 642 млн руб. (400 млн долл. США). В 1 кв. 2020 г. выручка Компании составила 468 994 млн руб. (7 065 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA составил 32 980 млн руб. (497 млн долл. США), а чистая прибыль составила 8 175 млн руб. (123 млн долл. США).
Акционерами X5 являются: CTF Holdings S.A. — 47,86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) — 11,43%, директора X5 — 0,08%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном обращении — 40,62%.
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