Жизням пострадавших при взрыве на газораспределительной станции ничего не угрожает

Фото: Максим Платонов

Угрозы жизням двух пострадавших при взрыве на газораспределительной станции в Казани нет. Об этом «Реальному времени» сообщили в Министерстве здравоохранения РТ.

Как пояснила пресс-секретарь ведомства Рания Сабирова, двое пострадавших мужчин 1984 и 1997 годов рождения были госпитализированы бригадой Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи в Республиканскую клиническую больницу. У мужчин диагностированы ожоги 10 и 15 процентов тела. Их состояние врачи оценивают как стабильное, средней степени тяжести.

В ведомстве также отметили, что врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Жизням пострадавшим ничего не угрожает.

Напомним, что в результате взрыва на газораспределительной станции погиб один человек. Еще двое пострадали. МЧС продолжает тушить пожар.

