МЧС продолжает тушить пожар на Казанской кустовой базе

Продолжается тушение пожара на Казанской кустовой базе по улице Северо-Западной.

Как сообщили «Реальному времени» в ГУ МЧС РФ по РТ, спасатели ждут, когда газ выработается полностью.

На данный момент идет только локализация, ни о какой ликвидации речи нет, по информации МЧС РТ.

Вчера, примерно в 22.00, на Казанской кустовой базе произошел взрыв в здании операторной. В результате загорелась стационарная емкость готовой продукции объемом 200 куб. м. Происходило факельное горение высотой до 50 м, огонь мог перекинуться на соседние резервуары.