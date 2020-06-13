МЧС продолжает тушить пожар на Казанской кустовой базе
Продолжается тушение пожара на Казанской кустовой базе по улице Северо-Западной.
Как сообщили «Реальному времени» в ГУ МЧС РФ по РТ, спасатели ждут, когда газ выработается полностью.
На данный момент идет только локализация, ни о какой ликвидации речи нет, по информации МЧС РТ.
Вчера, примерно в 22.00, на Казанской кустовой базе произошел взрыв в здании операторной. В результате загорелась стационарная емкость готовой продукции объемом 200 куб. м. Происходило факельное горение высотой до 50 м, огонь мог перекинуться на соседние резервуары.Происшествия Татарстан
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