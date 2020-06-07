В Казани за год недвижимость подорожала на 5%

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Аналитики подсчитали, что в Казани стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке в июне составляет 90,4 тысячи рублей. За год этот показатель вырос на 5%.

При этом за месяц цены не изменились, говорится в исследовании, опубликованном на сайте газеты «Коммерсант».

Согласно данным по крупнейшим городам страны, столица Татарстана уступает по ценнику только Москве и Санкт-Петербургу.

Среди городов ПФО, представленных в списке, за Казанью следует Уфа, где за последний месяц средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке жилья выросла на 8% — до 80,1 тысячи рублей.

Далее следуют Нижний Новгород (77 тысяч рублей), Пермь (57,2 тысячи рублей) и Самара (41,9 тысячи рублей).