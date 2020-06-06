В МВД признали незаконными штрафы за нарушения в зоне действия таблички «Рабочие дни»

В МВД согласились, что выписанные в апреле штрафы за нарушения ПДД в зоне действия табличек «Рабочие дни» незаконны и могут быть обжалованы. Однако для Казани это неактуально.

Согласно разъяснениям МВД, период с 4 по 30 апреля был объявлен в стране нерабочим, а значит, ограничения, вводящиеся во время рабочих дней, не действовали, пишет «Коммерсант».

Табличка 8.5.2 «Рабочие дни» чаще всего применяется в зоне выделенных полос и со знаками «Стоянка запрещена».

В ГИБДД Татарстана пояснили, что в Казани таких знаков почти нет. Выделенные полосы остаются свободными для общественного транспорта и в выходные.

Таким образом, наиболее актуальным этот вопрос остается для Москвы. При этом власти российской столицы еще недавно утверждали обратное: якобы нерабочие дни не являются «праздничными», а значит, оплачивать штрафы автомобилистам придется.

Ранее в Минюсте РФ предложили расширить перечень штрафов, которые можно будет оплатить со скидкой. Половину штрафа можно будет заплатить в течение 20 дней. Также предполагается продлевать этот период, если извещение пришло позже указанного срока.