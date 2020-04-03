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«Казань Экспо» готовится к переоборудованию в госпиталь — власти официально это не подтверждают

14:09, 03.04.2020 1
«Казань Экспо» готовится к переоборудованию в госпиталь — власти официально это не подтверждают
Фото: realnoevremya.ru

Выставочный центр «Казань Экспо» готовится к переоборудованию в госпиталь в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в республике.

В центре могут разместить до 1,4 тыс. коек, но госпиталь там задействуют только в ходе увеличения количества заболевших.

Источник «Реального времени», знакомый с ситуацией, подтвердил эту информацию и добавил, что ряд сотрудников уже вызвали из отпусков.

В то же время пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова опровергла данное сообщение, уточнив, что в случае необходимости в Татарстане задействуют другие больницы республики.

Международный выставочный центр «Казань Экспо» открылся в октябре 2018 года. Здание состоит из трех выставочных павильонов, соединенных галереей. В центре расположен современный конгресс-холл на 3 тыс. мест, 35 залов-трансформеров вместимостью от 30 до 500 человек. Тут же размещены офисные помещения, зоны питания и парковка.

ОбществоВластьИнфраструктураМедицина Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:53
    Между прочим, правильная идея. По сути, всех вернувшихся есть смысл там разместить на карантин, чтобы по городу не шастали.
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