В Татарстане родители детсадовцев сняли шуточный ролик под песню Little Big

Фото: кадр видео из соцсети

В Татарстане родители детсадовцев сняли шуточный ролик для дошколят-выпускников учреждения.

В кадре родители в образах детей играют в детском саду, поют и танцуют под песню Little Big «UNO».

Ролик снят для выпускного в детском саду и уже набирает популярность в соцсетях.

Ранее дворники Кировского и Московского районов сняли клип-поздравление с Днем дворника на песню уфимского исполнителя Моргенштерна.

