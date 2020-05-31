В Татарстане родители детсадовцев сняли шуточный ролик под песню Little Big
В Татарстане родители детсадовцев сняли шуточный ролик для дошколят-выпускников учреждения.
В кадре родители в образах детей играют в детском саду, поют и танцуют под песню Little Big «UNO».
Ролик снят для выпускного в детском саду и уже набирает популярность в соцсетях.
Ранее дворники Кировского и Московского районов сняли клип-поздравление с Днем дворника на песню уфимского исполнителя Моргенштерна.
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