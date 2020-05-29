Исследование: в России выросли продажи антибиотиков

Россияне стали больше употреблять антибиотики. Об этом говорят данные аналитической компании DSM Group.

Согласно исследованию, за три месяца 2020 года в аптеках было продано 65 млн упаковок антибактериальных препаратов. Это на 13,5% больше, чем за январь — март 2019 года. Тогда аптеки отпустили 57,3 млн упаковок.

В денежном выражении также произошел рост на 22%. В этом году за первый квартал антибиотиков продано на 12,3 млрд рублей, а в прошлом — на 10,1 млрд.

Ранее в России выросли продажи противовирусных препаратов. По итогам I квартала года продажи возросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

