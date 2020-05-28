Житель Казани более 70 раз попадал в суд за неоплаченные счета в ресторанах

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Лаишевский райсуд Татарстана признал виновным в мошенничестве 33-летнего жителя Казани, не оплатившего обед в аэропорту на 7 тысяч рублей. Выяснилось, что за подобные выходки он привлекался более 70 раз.

В декабре 2019 года мужчина пришел в ресторан аэропорта вместе с таксистом, который его привез. Он заказал еду и элитный алкоголь на 7 тысяч рублей. После того, как пришло время расплачиваться, мужчина дал официанту свою банковскую карту.

Как подчеркивает пресс-служба Татарской транспортной прокуратуры, нарушитель знал, что на счету у него денег нет. Работники ресторана вызвали полицию.

Выяснилось, что за такие же нарушения казанца уже более 70 раз привлекали к административной ответственности. Он рассчитывал на штраф и в этот раз.

Однако было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Мужчина не признал вину, но возместил ущерб ресторану.

Суд приговорил любителя бесплатно поесть к исправительным работам на 10 месяцев. В доход государства будет удержано 10% от его зарплаты.