Вторую очередь набережной озера Кабан в Казани откроют в конце мая

Вторую очередь набережной озера Кабан в Казани планируют открыть 25 мая. Об этом сообщил официальный аккаунт программы развития общественных пространств в Instagram.

Несмотря на открытие в конце мая, основные работы по благоустройству планируется завершить к концу августа.

«Надеемся, что нам удастся дойти до Юнусовского сада и набережной Волги, а пока довольствуемся прогулками на берегах Кабана и Казанки», — сообщили в программе.

Ранее помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова показала кадры со стройки второй очереди набережной озера Кабан. По ее словам, каждый день здесь трудятся 57 строителей и 16 единиц техники. Сейчас на объекте ведутся строительно-монтажные и земляные работы, устанавливаются металлоконструкции, устраиваются фитоочистные сооружения, железобетонные конструкции, ограждения, а также укладывается гранитное покрытие по улице Марджани.