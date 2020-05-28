Загитова снялась в японской рекламе с моделью, которой ампутировали обе ноги

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова снялась в рекламе японской косметической компании Shiseido.

Вместе с российской фигуристкой в 30-секундном ролике участвует модель Лорен Вассер, которая стала известной на весь мир после того, как ей ампутировали обе ноги.

В рекламном промо Загитова исполняет «кружева» на льду, а Вассер выполняет баскетбольные движения с мячом.

Напомним, ранее российская спортсменка стала первой в рейтинге самых любимых фигуристок в Японии. Кроме того, Загитова была признана олимпийской иконой стиля.