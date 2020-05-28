Загитова снялась в японской рекламе с моделью, которой ампутировали обе ноги
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова снялась в рекламе японской косметической компании Shiseido.
Вместе с российской фигуристкой в 30-секундном ролике участвует модель Лорен Вассер, которая стала известной на весь мир после того, как ей ампутировали обе ноги.
В рекламном промо Загитова исполняет «кружева» на льду, а Вассер выполняет баскетбольные движения с мячом.
Напомним, ранее российская спортсменка стала первой в рейтинге самых любимых фигуристок в Японии. Кроме того, Загитова была признана олимпийской иконой стиля.СпортФигурное катание
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