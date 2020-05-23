СМИ: в Киеве произошел взрыв возле офиса Медведчука

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В Киеве недалеко от штаба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую создал Виктор Медведчук, произошел взрыв.

Как сообщает агентство УНИАН, полиция уже задержала двоих подозреваемых в причастности к взрыву.

По предварительным данным, молодежь собралась у офиса партии, начала кричать и бросать «фаеры».

Видео взрыва опубликовал телеграм-канал Pavlovsky news.

Считается, что Виктор Медведчук является самым пророссийски настроенным политиком Украины. Его называют кумом президента РФ Владимира Путина и прямым агентом влияния Москвы в Киеве.