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СМИ: в Киеве произошел взрыв возле офиса Медведчука

15:02, 23.05.2020
СМИ: в Киеве произошел взрыв возле офиса Медведчука
Фото: скриншот

В Киеве недалеко от штаба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую создал Виктор Медведчук, произошел взрыв.

Как сообщает агентство УНИАН, полиция уже задержала двоих подозреваемых в причастности к взрыву.

По предварительным данным, молодежь собралась у офиса партии, начала кричать и бросать «фаеры».

Видео взрыва опубликовал телеграм-канал Pavlovsky news.

Считается, что Виктор Медведчук является самым пророссийски настроенным политиком Украины. Его называют кумом президента РФ Владимира Путина и прямым агентом влияния Москвы в Киеве.

Происшествия
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