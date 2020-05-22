«ТрансТехСервис» занял третье место в топ-10 дилеров России по объему продаж новых авто в 2019 году

Согласно исследованию «АвтоБизнесРевю», по итогам 2019 года динамика продаж 200 ведущих дилерских холдингов страны соответствовала общероссийской: объем реализации новых автомобилей сократился на 2% — до 1,36 миллиона машин. Тем не менее на долю этих компаний пришлось 77,6% рынка против 77,1% годом ранее.

Лидер рейтинга — «Рольф», реализовавший свыше 90 тысяч машин при 5%-ном снижении. На второй строчке «Автомир» с показателем немногим превышающим 70 тысяч автомобилей. «ТрансТехСервис» закрепился в тройке лидеров, сместив с третьей позиции столичный «Мэйджор» (-9%). По итогам прошлого года татарстанская компания реализовала свыше 58 тысяч новых машин. При этом «ТрансТехСервис» в числе компаний с минимальным спадом объемов продаж.

Всего среди участников рейтинга «АвтоБизнесРевю» реализовать более чем по 10 тысяч новых автомобилей смогли 28 игроков. Из них 11 холдингов продали более чем по 20 тысяч машин и только пять компаний преодолели отметку в 50 тысяч.



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