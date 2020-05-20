Mercedes-Benz и BMW представят новинки в один день

Компании-конкуренты Mercedes-Benz и BMW представят новые автомобили в один день. Презентация пройдет 27 мая.

Mercedes-Benz представит в онлайн-формате обновленные купе и кабриолет Mercedes-Benz E-класса.

BMW же проведет полноценную презентацию «вживую» в Южной Корее, где уже сняли часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Автопроизводитель презентует лифтбек 6-Series и новый BMW 5-Series, передает «Авторевю».



Ранее эксперты составили рейтинг автомобилей по частоте поломок. В число самых надежных машин попали Mercedes-Benz GLC и еще пять моделей этой марки. А BMW пятой серии вошла в список машин, популярных среди угонщиков.