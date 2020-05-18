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В Казани закрывается кафе Holy Bali: «Шторм под названием «карантин» не обошел нас стороной»

13:11, 18.05.2020

В Казани на Пушкина, 19 закрывается веганское кафе Holy Bali. Об этом сообщается в «Инстаграме» заведения.

«Шторм под названием «карантин» не обошел нас стороной, мы даже не смогли напоследок порадовать вас доставкой наших блюд. Мы так ждали наступления весны, чтобы с новыми силами начать работать, но увы», — говорится в сообщении.

Кафе открылось в марте прошлого года и проработало чуть больше года.

В конце апреля Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов после окончания режима самоизоляции из-за коронавируса.

Бизнес Татарстан
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