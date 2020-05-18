Дача экс-тренера «Рубина» из Эквадора может быть продана за 14,5 тысячи рублей

Конкурсный управляющий бывшего члена тренерского штаба «Рубина» Санчеса Юри Фернандо Солано сообщил о новой попытке продать дачу, принадлежащую эквадорцу. Она выставлена на торги за 13,5 млн рублей, но к декабрю цена опустится до 14,5 тысячи.

Аукцион будет длиться с 19 мая по 7 декабря, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве. Ценник опускается каждые три дня.

Напомним, что дачный участок и садовый домик площадью 55,4 кв. м в с/т «Щурячий» уже выставлялся на торги. Это единственный лот из имущества тренера, который не удалось реализовать ранее.

«Реальное время» уже писало о приключениях эквадорца, поступившего на службу к Бердыеву сначала в качестве переводчика, а затем ставшего ответственным за физподготовку «рубиновцев».