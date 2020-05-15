Общественница из Казани оценила предложенные Путиным меры поддержки семьей с детьми — видео

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Председатель Национального родительского комитета (НРК), уроженка Казани, Ирина Волынец оценила меры поддержки для семей с детьми, предлагаемые Путиным, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Практически все инициативы, которые выдвигал национальный родительский комитет, были удовлетворены и реализованы. Мы рады, что наши семьи с детьми получат достаточно большие суммы», — поделилась Волынец.

Общественница допустила, что в ближайшее время могут быть оказаны меры поддержкам семьям с ребенком от 16-17 лет.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки граждан. Так, семьи с детьми в возрасте до 3 лет могут претендовать на выплаты в размере 5 тыс. рублей с апреля по июнь. А каждая семья, имеющая ребенка в возрасте с 3 до 15 лет включительно, должна получить разовую выплату в размере 10 тыс. рублей с 1 июня.



В Татарстане около 700 тыс. семей с детьми получат путинские выплаты.







