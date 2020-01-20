Роскачество рассказало об одинаковой полезности продуктов из сухого и цельного молока

Специалисты Роскачества рассказали, почему продукты с добавлением сухого молока так же полезны, как и из цельного.

По их мнению, сухое молоко отвечает тем же требованиям, что предъявляются и к цельному молоку. Также есть продукты, которые нельзя приготовить без сухого молока, например йогурт. При этом нельзя считать растительное молоко альтернативой коровьему. «Было бы правильным назвать этот продукт «напитком», например напиток из кокоса, сои, риса и так далее. Ведь в составе этих продуктов нет ни грамма молока, значит и слова этого употреблять не следует, чтобы никого не вводить в заблуждение», — говорится в сообщении.

Ранее Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) направил в Минсельхоз обращение с просьбой исключить из числа молочных продуктов товары с заменителями молочного жира.