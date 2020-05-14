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В Казани снизились цены на арендное жилье

08:01, 14.05.2020 1
В Казани снизились цены на арендное жилье
Фото: Олег Тихонов

Эксперты проанализировали динамику цен на аренду недвижимости. В Татарстане цена в апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменилась ни на копейку. Зато в Казани — уменьшилась.

В Татарстане средняя стоимость аренды одного объекта держится на уровне 15 тыс. рублей уже год. В Казани стоимость аренды в четвертом месяце 2020-го по сравнению с третьим уменьшилась на 3%, до 16 тыс. рублей и не изменилась по сравнению с апрелем 2019 года.

Ранее сообщалось, что Казань оказалась в списке лидеров по снижению цен на арендное жилье. По данным аналитиков «Авито.Недвижимость», среднее арендное жилье в Казани подешевело за месяц на 7% — до 17 тысяч рублей.

НедвижимостьЭкономика Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:40
    Скоро только за квартплату сдавать будут.
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