В Башкирии водитель грузовика погиб при столкновении с «Газелью» и легковушкой

Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии столкнулись грузовая «Газель» и грузовик ГАЗ, который после удара протаранил легковушку.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, в Краснокамском районе на 44 км автодороги Красный Холм — Николо-Березовка 24-летний житель Нефтекамска за рулем «Газели» столкнулся с попутным грузовиком ГАЗ. От удара грузовик вынесло на встречную полосу, где в это время двигалась Skoda Fabia.

В результате аварии погиб 32-летний водитель ГАЗ. Водитель легковушки госпитализирован.

